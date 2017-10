Immer mehr Studiengänge in Deutschland

Junge Menschen können in Deutschland mittlerweile zwischen rund 19.000 Studiengängen wählen. Damit stehen ihnen etwa 1900 Möglichkeiten mehr als vor drei Jahren zur Verfügung, wie eine am Donnerstag vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) veröffentlichte Analyse ergab. Dabei fielen zwischen 2014 und 2017 etwa 1400 Studiengänge weg, während 3300 hinzukamen.

Rund die Hälfte der zusätzlichen Angebote entfiel auf die Universitäten, die mit rund 60 Prozent weiterhin den größten Anteil aller Studiengänge anbieten. Darunter sind allein 4000 Lehramtsstudiengänge. Den größten Zuwachs gab es allerdings mit einem Plus von 16 Prozent bei den Fachhochschulen. Es werden zudem immer mehr weiterführende Studiengänge angeboten.

Unter den verschiedenen Fächergruppen gab es das größte Plus mit 25 Prozent im Bereich Medizin und Gesundheitswissenschaften. Die größten Fächergruppen sind das Lehramt sowie die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Auch in diesen beiden Bereichen gab es in diesem Jahr mehr Angebote als vor drei Jahren.

Die Namen der verschiedenen Studiengänge dokumentieren ebenfalls die Veränderungen im Studienangebot. Nur rund ein Fünftel der neuen Studiengänge hat noch eine klassische Bezeichnung wie zum Beispiel Chemie.

Etwa jedes sechste neue Angebot kombiniert als sogenannter Hybridstudiengang verschiedene ehemals getrennte Fächer wie etwa Wirtschaftsinformatik. Etwa jeder dritte neu geschaffene Studiengang hat eine englischsprachige Bezeichnung.

"Die Zahlen dokumentieren eindrucksvoll die derzeit hohe Dynamik im Studienangebot der Hochschulen", erklärte Studienautor Cort-Denis Hachmeister. Dies gelte besonders für die privaten Fachhochschulen und das Berufsfeld Pflege und Gesundheit.

Die Hochschulen reagierten mit ihrem Angebot "agil auf neue Arbeitsmarktanforderungen sowie die gestiegene Studiennachfrage", heißt es in der CHE-Studie. Die Vielfalt sei grundsätzlich positiv, weil die Welt "komplexer und spezialisierter" werde. Die Untersuchung basiert auf dem Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz.