In Haushalt der Eltern lebende Hartz-IV-Empfänger müssen Kürzungen hinnehmen

Leben Hartz-IV-Empfänger in einem Haushalt mit ihren Eltern in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft, müssen sie sich weiterhin deren Einkommen mindernd auf die Höhe ihrer staatlichen Leistungen anrechnen lassen. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. Damit wurde die Klage eines Hartz-IV-Empfängers zurückgewiesen, der mit seinem verrenteten Vater gemeinsam in einem Haushalt lebt. (Az. 1 BvR 371/11)

Obwohl der 21-jährige Kläger gegenüber seinem Vater keinen Unterhaltsanspruch hat, muss er sich dessen Erwerbsunfähigkeitsrente bei der Höhe der Leistungen für seinen Lebensunterhalt "bedarfsmindernd" anrechnen lassen. Solch eine Anrechnung ist laut Beschluss "auch dann nicht ausgeschlossen, wenn zivilrechtlich kein Unterhaltsanspruch besteht". Maßgeblich sei allein "das tatsächliche Wirtschaften aus einem Topf".

Karlsruhe bestätigte damit Überlegungen des Gesetzgebers, dass Menschen, die in einer Bedarfsgemeinschaft zusammenleben, sich auch gegenseitig unterstützen, um den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sichern. Die Minderung der Hartz-Regelleistungen auf dann 80 Prozent begründet das Sozialgesetzbuch mit Einsparungen der Betroffenen etwa bei Kosten für die Unterkunft und Heizung.

Zudem könne der Gesetzgeber davon ausgehen, dass Eltern, die mit ihren erwachsenen Kindern zusammenleben, "regelmäßig den überwiegenden Teil der Kosten tragen und auf Abrechnungen verzichten". Weigerten sich Eltern für ihre Kinder einzustehen, könnten die Kinder ausziehen und Hartz IV in voller Höhe beanspruchen.

Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei, kritisierte die Entscheidung. "Leben in Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstützen werden bestraft", laute das Signal der Verfassungshüter. Das nun vom Gericht bestätigte Hartz-IV-Sonderrecht "zerstört den sozialen Zusammenhalt und spaltet selbst Paare, ebenso Eltern und Kinder", erklärte Kipping. Die Linke fordert eine individuelle Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro und die Abschaffung der sogenannten Bedarfsgemeinschaft.