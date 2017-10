In Niedersachsen zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung als bei letzter Landtagswahl ab

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Wahl 2013 ab. Bis zum frühen Nachmittag gaben rund 26,9 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleiterin in Hannover mitteilte. Bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen hatte die Wahlbeteiligung zu dem Zeitpunkt bei rund 23 Prozent gelegen.

Umfragen zufolge deutet alles auf einen knappen Ausgang hin, unterschiedliche Koalitionsoptionen kommen in Frage. Die SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil sowie die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann liefern sich seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position als stärkste Kraft.

Rein rechnerisch reichte es zuletzt für eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Dreierkonstellationen wie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Ampel aus SPD, Grünen und Liberalen.

Alle Koalitionsoptionen gelten wegen inhaltlicher und teilweise massiver atmosphärischer Differenzen zwischen den Parteien aber als schwierig. Für die seit 2013 regierende rot-grüne Koalition aus SPD und Grünen würde es den Umfragen zufolge ebenso wenig reichen wie für ein schwarz-gelbes Zweierbündnis aus CDU und FDP.

Die Landtagswahl war eigentlich erst für Januar geplant. Sie wurde aber vorgezogen, weil die Abgeordnete Elke Twesten im August von den Grünen zur CDU wechselte. Rot-Grün verlor so die Mehrheit im Landtag.