In Weihnachtsmarkt geraster Laster tötet in Berlin zwölf Menschen

Wenige Tage vor Weihnachten sind auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet worden, als am Montagabend ein Lastwagen in die Menge raste. 48 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte in der ARD, vieles spreche für einen Anschlag. Im In- und Ausland löste der Vorfall Erschütterung aus.

Die Berliner Polizei setzte in der Nacht zu Dienstag die Opferbilanz herauf: "Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben", teilte sie im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Zuvor war von neun Toten die Rede gewesen. Ein Lkw mit polnischem Kennzeichen war auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt am Kurfürstendamm und an der berühmten Gedächtniskirche, gefahren. Der Weihnachtsmarkt wurde nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Polizei schloss weder einen Unfall noch einen Anschlag aus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) sagte in der ARD: "Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht."

Im ZDF sagte de Maizière, die Anschlagsgefahr in Deutschland sei nichts Neues. "Es gab eine hohe Gefahr, wir haben immer darauf hingewiesen", sagte der Minister. Es habe aber "nicht einen konkreten Hinweis auf einen Weihnachtsmarkt" gegeben.

Nach dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben ein Verdächtiger festgenommen, der den Todes-Lkw gesteuert haben soll. Ein weiterer Mann wurde laut Polizei tot in dem Fahrzeug gefunden. Bei ihm handelte es sich demnach um einen polnischen Staatsbürger. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen.

Ein leitender Mitarbeiter des polnischen Lkw-Unternehmens äußerte die Vermutung, dass jemand am Montag mehrfach geübt hatte, das Fahrzeug zu starten. Lukasz Wasik sagte dem Internetportal money.pl, obwohl der Laster eigentlich bis zu seiner Entladung am Dienstag stehen bleiben sollte, seit laut den von ihm überprüften GPS-Daten aus dem Lastwagen der Motor drei Mal gestartet worden. Um 19.34 Uhr sei der Lkw schließlich los gefahren.

Der Besitzer des polnischen Lkw-Unternehmens erklärte am Montagabend, dass er seit dem Nachmittag keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer habe. "Er ist mein Vetter, ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich bürge für ihn", sagte Ariel Zurawski der Nachrichtenagentur AFP am Telefon.

Der Lastwagen transportierte den Angaben zufolge 25 Tonnen Metallprodukte aus Italien. Die Berliner Polizei erklärte, es bestehe "der Verdacht, dass dieser LKW in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde".

Die Ermittler riefen Menschen, die Fotos oder Videos von dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt gemacht haben, dazu auf, diese auf die Polizei-Website bka-hinweisportal.de hochzuladen. Der Sprecher des Berliner Innensenats, Martin Pallgen, kündigte Trauerbeflaggung für Berlin an.

"Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt", erklärte Bundespräsident Joachim Gauck. "Wir trauern um die Toten am Breitscheidplatz und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Kanzlerin stand demnach in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden.

Auch de Maizière sprach den Angehörigen der Opfer und den Verletzen sein Mitgefühl aus und kündigte für Dienstag Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern an. "Ich bin tief erschüttert", erklärte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Frankreichs Präsident François Hollande erklärte in Paris: "Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft."

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, Ned Price, sagte, Washington verurteile "auf das Schärfste, was ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gewesen zu sein scheint". Der künftige US-Präsident Donald Trump legte nahe, dass "islamistische Terroristen" hinter der Tat in Berlin steckten.