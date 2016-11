Index: 2015 weltweit weniger Opfer durch Angriffe von IS und anderen Extremisten

Die Zahl der Todesopfer durch Anschläge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und der nigerianischen Islamistengruppe Boko Haram ist laut einer Untersuchung im vergangenen Jahr zurückgegangen. Zugleich hätten beide Gruppen aber ihre geografische Reichweite ausgedehnt, heißt es in dem Global Terrorism Index, den das Institute for Economics and Peace am Mittwoch in London vorstellte. Zudem stieg die Zahl der Anschlagsopfer in den vornehmlich westlichen OECD-Staaten deutlich.

2015 starben laut Index weltweit 29.376 Menschen bei terroristischen Angriffen und damit fast 3400 weniger als 2014. Es war der Untersuchung zufolge das erste Mal seit 2010, dass die Zahl der Terroropfer zurückging. Dies sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass es im Irak und in Nigeria vergangenes Jahr 5556 Opfer weniger gegeben habe. Allerdings töte Boko Haram zunehmend auch im Niger, in Kamerun und im Tschad.

In den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stieg die Zahl der Opfer hingegen von 77 im Jahr 2014 auf 577 im Jahr 2015. Laut Institute for Economics and Peace war der IS dort für mehr als die Hälfte der Opfer verantwortlich. Die Angriffe des IS in Paris, Brüssel und in der türkischen Hauptstadt Ankara zählten zu den "zerstörerischsten in der Geschichte dieser Länder", heißt es in dem Bericht.

Außer in Frankreich und in der Türkei verschlechterte sich demnach auch in Saudi-Arabien, Kuwait, Tunesien und im ostafrikanischen Burundi die Lage deutlich. Auch die Zahl der Opfer durch Angriffe der radikalislamischen Taliban in Afghanistan nahm laut dem Index zu. Pakistan und Indien verzeichneten hingegen einen Rückgang.

Die Studienautoren hoben hervor, dass sich mehr als 90 Prozent aller Todesfälle durch Terroranschläge in Ländern ereigneten, die bereits an internen oder internationalen Konflikten beteiligt sind. Außerdem habe es 2015 in nur fünf Ländern - Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan und Nigeria - 72 Prozent aller Todesopfer von Anschlägen weltweit gegeben.