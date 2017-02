Industrieproduktion in Japan im Januar gesunken

Die Industrieproduktion in Japan ist im Januar gesunken. Wie die Regierung am Dienstag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen bekannt gab, ging die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zurück. Im Dezember hatte Japan noch einen Zuwachs von 0,7 Prozent verzeichnet, im November waren es 1,5 Prozent. Im Jahresvergleich legte die Produktion allerdings um 3,2 Prozent zu.

Während sich die Produktion von Industrieanlagen den Angaben zufolge abschwächte, gab es in den Branchen Elektronikteile, Kunststoffe und Papier Zuwächse. Im Dezember war es demnach umgekehrt, was auf eine starke Dynamik in den einzelnen Industriebereichen hindeute. Hinzu komme eine jeweils stark schwankende Nachfrage, teilte die Regierung mit.

jah