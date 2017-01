Inflation steigt im Januar auf 1,9 Prozent

Die Inflation in Deutschland zieht weiter an. Im Januar legten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Es handele sich um den höchsten Wert seit Juli 2013. Besonders stark legten den Angaben zufolge die Preise für Energie zu, und zwar um 5,8 Prozent. Nahrungsmittel wurden um 3,2 Prozent teurer.

Bereits im Dezember hatten steigende Kosten für Energie und Lebensmittel die Inflationsrate kräftig in die Höhe getrieben. Sie stieg im letzten Monat des Jahres auf 1,7 Prozent, nachdem sie von Januar bis November jeweils unter einem Prozent gelegen hatte.

Von Dezember auf Januar sanken die Preise laut der Statistik um voraussichtlich 0,6 Prozent. Endgültige Zahlen für Januar will das Statistische Bundesamt am 14. Februar veröffentlichen.