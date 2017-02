Inlandstourismus in Deutschland mit siebtem Rekordjahr in Folge

Der Inlandstourismus in Deutschland hat das siebte Rekordjahr in Folge erlebt. Im vergangenen Jahr wurde in den Hotels und Pensionen ein neuer Spitzenwert von 447,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste erreicht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das waren drei Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen erhöhte sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 80,8 Millionen. Noch beliebter ist Deutschland bei den eigenen Bürgern: Die Übernachtungszahlen aus dem Inland stieg um drei Prozent auf 366,5 Millionen. Berücksichtigt wurden bei der Statistik Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten wie Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze.

Der Deutsche Tourismusverband rechnet damit, dass Deutschland bei den Übernachtungen auch 2017 im europäischen Vergleich Spitze bleibt. Verbandspräsident Reinhard Meyer verwies auf die "enorme Wirtschaftskraft" der Branche mit 2,9 Millionen Arbeitsplätzen. "Das ist das gemeinsame Verdienst vieler klein- und mittelständischer Unternehmen und Tourismusorganisationen im Land", erklärte er.