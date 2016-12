Innenminister: Weihnachtsmärkte finden trotz Todesfahrt in Berlin weiter statt

Trotz des mutmaßlichen Anschlags in Berlin mit zwölf Toten sollen die Weihnachtsmärkte in Deutschland weiter stattfinden. Darauf verständigten sich die Innenminister von Bund und Ländern am Dienstagmorgen auf einer Telefonschaltkonferenz, wie das Bundesinnenministerium anschließend mitteilte. In Berlin wurden die Betreiber allerdings von den Behörden aufgefordert, die Märkte am Dienstag mit Rücksicht auf die Opfer und ihre Angehörigen geschlossen zu halten.

Der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, wo am Montagabend ein Lkw in die Menge fuhr, bleibt in den nächsten Tagen geschlossen. Das sagte der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD), dem Sender SWR.

Auf der Schaltkonferenz der Innenminister unterrichtete demnach Berlins Innensenator Andreas Geisel ( SPD) über den Stand der Ermittlungen. Die Minister dankten auch den Einsatzkräften "für ihr entschlossenes und zugleich besonnenes Vorgehen". Dabei war nun ausdrücklich von einem "Anschlag" die Rede.

Mit Blick auf die Weihnachtsmärkte in Deutschland hieß es, es solle "vor Ort über lageangepasste und angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entschieden werden". Dazu erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): "Egal was wir im weiteren Verlauf noch über die genauen Hintergründe und Motive der Täter erfahren, wir dürfen und wir werden uns unser freiheitliches Leben nicht nehmen lassen."

Ein Lastwagen mit polnischem Kennzeichen war am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche nahe dem Kurfürstendamm, gerast. Dabei wurden auch 48 Menschen verletzt, einige davon schwer.