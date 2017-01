Intercity fährt bei Nienburg in brennenden Baum

Auf der Fahrt von Norddeich nach Leipzig ist ein Intercity der Deutschen Bahn am Mittwoch im niedersächsischen Nienburg in einen brennenden Baum gefahren. Der Baum war zuvor in die Oberleitung gestürzt und hatte Feuer gefangen, wie ein Bahnsprecherin in Hamburg mitteilte.

Die rund 200 Fahrgäste in dem blockierten Fernzug blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Für ihre Weiterreise stellte die Bahn Busse am Bahnhof Nienburg bereit. Die Störung im Bahnverkehr war der Sprecherin zufolge am Nachmittag beendet.