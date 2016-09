Internationale Syrien-Unterstützergruppe kommt in New York zusammen

Angesichts der Aufkündigung der Waffenruhe in Syrien durch die syrische Armee kommen am Dienstag in New York die Mitglieder der internationalen Syrien-Unterstützergruppe zusammen. Bei dem Außenministertreffen werde es um eine Standortbestimmung und um den Zustand der zwischen den USA und Russland getroffenen Vereinbarung über eine Waffenruhe für Syrien gehen, sagte der Vizesprecher im US-Außenamt, Mark Toner, am Montag.

Das Treffen findet einen Tag vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Syrien statt, an dem auch die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, teilnehmen. Zuvor hatte die syrische Armee die am 12. September in Kraft getretene Waffenruhe für beendet erklärt, weil sie von den Aufständischen "in keinem einzigen Punkt eingehalten worden" sei, wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana aus der Erklärung der Armee zitierte.