Irakische Armee drängt Kurden in Kirkuk zurück

Drei Wochen nach dem kurdischen Unabhängigkeitsvotum im Nordirak haben die Regierungstruppen in der Provinz Kirkuk zentrale Einrichtungen von den Kurden übernommen. Die irakischen Regierungstruppen brachten bei einer Offensive am Montag den Gouverneurssitz, eine Armeebasis, den Militärflughafen und ein Ölfeld bei Kirkuk unter ihre Kontrolle. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer, die die Provinz seit 2014 kontrollierten, zogen sich zumeist kampflos zurück.

Wie das Gemeinsame Einsatzkommando und der Kommandeur der irakischen Bundespolizei mitteilten, nahmen Regierungstruppen am Montag die wichtige Militärbasis K1, den Militärflughafen, das Ölfeld Baba Gargar und den Gouverneurssitz von Kirkuk ein. Der Gouverneur und seine Mitarbeiter hätten die Provinzverwaltung zuvor verlassen.

Wie ein AFP-Korrespondent berichtete, verließen tausende Menschen aus Angst vor Kämpfen mit der Armee oder schiitischen Milizen die kurdischen Viertel von Kirkuk in Richtung von Erbil und Suleimanija. Am Südrand von Kirkuk begrüßten dagegen die Einwohner die Regierungstruppen, die die Nationalflagge an der Stelle der kurdischen Fahne hissten.

In der Nacht zu Montag gab es vereinzelt Gefechte im Süden der Stadt Kirkuk. Ein Vertreter der Gesundheitsdienste sagte, bei den Kämpfen in der Region Dschadschamal seien zehn Peschmerga getötet und 27 weitere verletzt worden. Andere Kurdenvertreter sagten, dutzende Peschmerga würden noch vermisst. Aus Tus Chormatu wurden zwei Tote gemeldet.

Der Vormarsch der irakischen Truppen erfolgte aber zumeist ohne größere Gefechte, da sich die Peschmerga-Einheiten im Süden von Kirkuk kampflos zurückzogen. Die Peschmerga-Truppen dort gehören zur Patriotischen Union Kurdistans (PUK), die in Konkurrenz zur Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) von Kurdenpräsident Massud Barsani steht.

Barsanis Berater Hemin Hawrami beklagte über den Kurzmitteilungsdienst Twitter, dass "interne Probleme und zweideutige Vereinbarungen" dazu geführt hätten, dass einige Kommandeure ihre Positionen geräumt hätten. Schon am Freitag hatten die Regierungstruppen mehrere Stützpunkte eingenommen, die von den Peschmerga geräumt worden waren.

Ein Vertreter des Ölministeriums erklärte, die Ölförderung auf den Ölfeldern Havana und Baj Hassan sei eingestellt worden. Die kurdischen Techniker hätten die Förderung gestoppt und die Ölfelder vor Eintreffen der irakischen Regierungstruppen verlassen. Die Ölfelder produzierten 250.000 Barrel pro Tag und kamen damit für 40 Prozent der kurdischen Ölförderung auf.

Die kurdischen Peschmerga hatten 2014 die ölreiche Provinz Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht, nachdem die irakischen Regierungstruppen vor der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflohen waren. Die ethnisch gemischte Provinz ist seit langem zwischen Bagdad und der kurdischen Autonomieregion umstritten. Offiziell untersteht sie der Zentralregierung.

Die Offensive erfolgt drei Wochen nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden. Trotz der Proteste Bagdads hatte der kurdische Gouverneur von Kirkuk entschieden, dass seine Provinz an dem Volksentscheid teilnimmt, obwohl sie nicht zur kurdischen Autonomieregion gehört. Die Zentralregierung in Bagdad enthob ihn daraufhin seines Postens, doch widersetzte er sich seiner Absetzung.

Bei dem Referendum am 25. September hatten die Kurden fast geschlossen für die Unabhängigkeit gestimmt. Kurdenpräsident Barsani verzichtete bisher auf die Erklärung der Unabhängigkeit und sprach sich für Verhandlungen mit Bagdad aus. Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi lehnt einen Dialog auf der Basis des Referendums aber ab.

Al-Abadi erklärte am Montag, es sei seine "verfassungsmäßige Pflicht", in Kirkuk für Sicherheit zu sorgen und die Autorität der Zentralregierung durchzusetzen. Er forderte alle Bürger auf, mit der Armee zu kooperieren und "wachsam" zu sein. Die Armee rief die örtliche Polizei und alle Beamten auf, wie gewohnt "unter dem Schutz der Bundespolizei" zur Arbeit zu gehen.