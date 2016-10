Irakische Einheiten rücken weiter auf Mossul vor

Die irakischen Streitkräfte sind am zweiten Tag ihrer Großoffensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weiter auf Mossul vorgerückt. Die Armee und ihre Verbündeten brachten mehrere Orte im Umland der Großstadt unter ihre Kontrolle, wie das Militär am Dienstag mitteilte. Die UNO und das Rote Kreuz schlugen Alarm: Sie warnten vor einer Massenflucht und einer humanitären Katastrophe in Mossul.

Regierungstreue Kämpfer vertrieben die Dschihadisten aus mehreren Dörfern rund um Mossul, wie ein Sprecher der irakischen Anti-Terror-Einheiten erklärte. Die Offensive laufe nach Plan. Ähnlich äußerte sich das US-Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Pentagon bombardierten die Kampfjets der US-geführten Militärallianz am ersten Tag des Militäreinsatzes 52 IS-Stellungen. Die Rückeroberung von Mossul sei aber eine "schwierige" und langwierigen Mission.

Nach Einschätzung des französischen Verteidigungsministers Jean-Yves Le Drian könnte die Offensive "mehrere Wochen, wenn nicht Monate" dauern. Die Außenminister von rund 20 Ländern treffen sich am Donnerstag in Paris, um über die politische Zukunft Mossuls nach dem Ende der IS-Herrschaft zu beraten.

IS-Kämpfer hatten Mossul im Sommer 2014 in einer Blitzoffensive erobert. Die Hauptstadt der ölreichen Provinz Ninive ist die letzte IS-Hochburg im Irak. Eine Vertreibung aus Mossul wäre ein gravierender Rückschlag für die Dschihadisten, die im Irak bereits erheblich an Boden verloren haben.

Die nun gestartete Großoffensive ist der bisher größte Militäreinsatz gegen die Dschihadisten im Irak. An der Seite der irakischen Armee kämpfen auch kurdische Peschmerga-Einheiten und schiitische Milizen. Unterstützung erhalten sie von den Kampfflugzeugen der Anti-IS-Koalition.

Auch die Türkei habe sich mit Luftangriffen an der Offensive beteiligt, sagte der türkische Regierungschef Binali Yildirim am Dienstag. Zu Art oder Ausmaß der türkischen Einsätze machte er keine Angaben. Die Türkei ist Teil der internationalen Anti-IS-Koalition. Allerdings lehnt die irakische Regierung die Teilnahme Ankaras an der Offensive eigentlich ab.

Bagdad verlangt auch den Abzug türkischer Soldaten aus dem kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak. Ankara wiederum lehnt es ab, dass schiitische Kämpfer und kurdische Einheiten mit Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) am Sturm auf Mossul beteiligt sind.

Derweil wächst die Sorge um die Zivilisten in der Millionenstadt Mossul, die sich auf wochenlange Kämpfe einstellen müssen. Mehr als 500.000 Kinder in der Stadt seien in extremer Gefahr, erklärte das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Sie drohten vertrieben zu werden und "zwischen die Frontlinien oder ins Kreuzfeuer" zu geraten, warnte der Leiter von Unicef Irak, Peter Hawkins. Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande, hatte bereits am Montag vor einer Massenflucht in den kommenden Wochen gewarnt.

Das Deutsche Rote Kreuz appellierte am Dienstag an alle Konfliktparteien, das humanitäre Völkerrecht zu achten, Zivilisten zu schützen und Helfern den Zugang zur Bevölkerung zu ermöglichen. "Wir rechnen damit, dass über 1,5 Millionen Menschen vor den Kämpfen flüchten werden", erklärte die Leiterin des DRK-Regionalbüros Naher Osten und Nordafrika, Astrid Nissen. Das mögliche "Ausmaß der humanitären Not" sei besorgniserregend.

Der neue EU-Sicherheitskommissar Julian King warnte derweil vor den Folgen der Großoffensive für Europa. Es sei zu befürchten, dass gewaltbereite IS-Kämpfer nach Europa zurückkommen könnten. "Das ist eine sehr ernste Bedrohung, auf die wir vorbereitet sein müssen", sagte King der Tageszeitung "Welt".