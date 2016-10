Irakische Soldaten starten Rückeroberung von christlicher Stadt von IS-Miliz

Bei ihrem Vormarsch auf die Stadt Mossul haben die irakischen Streitkräfte mit der Befreiung der einst größten christlichen Stadt des Landes begonnen. Die Regierungstruppen eroberten mehrere Bezirke von Karakosch von der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zurück und entwarfen am Mittwoch Pläne, um die noch verbliebenen Kämpfer zu vertreiben. Hunderte Christen, die einst aus Karakosch geflohen waren, feierten den Einsatz im kurdischen Erbil.

In Karakosch lebten etwa 50.000 Christen, bevor der IS die Stadt in der Nähe von Mossul im Sommer 2014 überrannte. Praktisch alle Zivilisten ergriffen die Flucht, während die Dschihadisten in der Stadt die Kontrolle übernahmen. Sie besetzten Kirchen, nahmen Kreuze ab und verbrannten heilige Schriften. Nun haben sich die irakischen Streitkräfte zum Ziel gesetzt, auf dem Weg nach Mossul Karakosch dem IS zu entreißen.

In einer Kirche der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil beteten, sangen und tanzten am Dienstagabend vertriebene Christen aus Freude über den Einsatz in ihrer Heimatstadt. "Heute ist ein glücklicher Tag. Es gibt keinen Zweifel, dass unsere Heimat befreit wird, und wir danken Gott, Jesus Christus und der Jungfrau Maria", sagte einer der Feiernden, Hasem Dschedschu Cardomi.

Am Mittwoch hielten sich aber vorerst noch IS-Kämpfer in Karakosch verschanzt. Mitglieder der Anti-Terror-Einheit CTS waren im Einsatz, um sie zu vertreiben. Derzeit werde ein Plan vorbereitet, um die Stadt komplett zu erobern und von Extremisten zu befreien, sagte der irakische Kommandeur Rijad Taufik. "Es gibt noch Widerstandsnester und Kämpfe, sie setzen Autobomben ein - aber das wird ihnen nicht helfen."

Die irakische Armee hatte in der Nacht zum Montag zusammen mit kurdischen Einheiten und schiitischen Milizen ihre seit langem geplante Großoffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul gestartet. Die Streitkräfte nähern sich Mossul von mehreren Richtungen und es wird damit gerechnet, dass sie die Stadt erst einkesseln und dann angreifen. Bis zu einer Million Menschen könnte sich wegen der Kämpfe auf die Flucht begeben, die UNO fürchtet eine humanitäre Katastrophe.

Auf dem Weg nach Mossul nahmen die Streitkräfte bereits mehrere Ortschaften ein, die unter IS-Herrschaft standen, darunter am Mittwoch das Dorf Badschwanija, 30 Kilometer südlich von Mossul. In einer Ortschaft im Bezirk Al-Schura näherten sich verängstigte Familien vorsichtig den Sicherheitskräften, einige schwenkten weiße Fahnen. Die meisten Männer trugen lange Bärte, wohl auch weil der IS ihnen verboten hatte, sich zu rasieren.

Ein Dorfbewohner, Abu Abdallah, bat einen Polizisten um eine Zigarette - auch das war unter den Extremisten untersagt. In dem Dorf wurden die Männer zudem gesondert untersucht. "Wir überprüfen ihre Profile und vergleichen sie mit Informationen, die wir von örtlichen Vertretern haben", sagte ein Polizeibeamter. "Wir versuchen, IS-Mitglieder zu finden."

Aus Mossul selbst berichteten Bewohner der Nachrichtenagentur AFP, dass etliche Straßen nachts gesperrt und tagsüber halbleer waren. "Die meisten Geschäfte sind zu", sagte ein Bewohner namens Abu Imad, "nur kleine Händler öffnen ein paar Stunden am Tag". Die Preise stiegen demnach seit Beginn der Offensive drastisch an, auf dem Schwarzmarkt schnellte der Wechselkurs der irakischen Währung in die Höhe.

Die Rückeroberung von Mossul dürfte Wochen, wenn nicht Monate dauern. US-Präsident Barack Obama sagte eine "schwierige Schlacht" voraus. Bislang gelang erst wenigen dutzend Familien die Flucht aus Mossul. Noch sind die Streitkräfte zudem zu weit weg, um die Zivilisten erreichen zu können. Die Bewohner könnten außerdem vom IS als Schutzschilde missbraucht werden.