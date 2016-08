Iran kündigt Bau von zwei Atomkraftwerken mit Russlands Hilfe an

Der Iran hat angekündigt, mit Russlands Hilfe zwei Atomkraftwerke zu bauen. Die Arbeiten für die beiden neuen Anlagen in Buschehr würden am Samstag kommender Woche starten und zehn Jahre dauern, teilte der Chef der irakischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Mittwochabend mit.

Durch die beiden neuen Atomkraftwerke werde der Iran 22 Millionen Barrel Öl pro Jahr einsparen, hob Salehi, der auch iranischer Vizepräsident ist, hervor. Das Bauprojekt soll nach seinen Angaben zehn Milliarden Dollar (8,97 Milliarden Euro) kosten. Zu der Zusammenarbeit mit Russland sagte Salehi, es gebe einen "Kooperationsvertrag". Details nannte er jedoch nicht.

Im südiranischen Buschehr war 2010 mit zehnjähriger Verspätung ein Atomkraftwerk mit russischer Hilfe fertiggestellt worden. Im Juli vergangenen Jahres schloss der Iran nach langen Verhandlungen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland ein Atomabkommen, das der Islamischen Republik die friedliche Nutzung der Atomenergie erlaubt.

Teheran verpflichtete sich darin, seine Urananreicherung deutlich zurückzufahren und scharfe Kontrollen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zuzulassen. Der Westen hob im Gegenzug einen Teil seiner Finanz- und Handelssanktionen gegen den Iran auf.