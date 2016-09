Iranischer Paralympics-Teilnehmer bei Radrennen tödlich verunglückt

Kurz vor dem Ende der Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro hat ein tödlicher Unfall das Sportereignis überschattet. Der iranische Radfahrer Bahman Golbarnezhad stürzte am Samstag beim Straßenrennen in der brasilianischen Metropole und verstarb kurz darauf, wie der Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Craig Spence, sagte.

Der 48-jährige Sportler war laut einer Mitteilung des IPC auf einem bergigen Streckenabschnitt gestürzt. Er sei zunächst am Unfallort notärztlich versorgt worden. Auf dem Weg ins Krankenhaus habe er dann einen Herzstillstand erlitten und sei kurz nach seiner Einlieferung verstorben. Zu den Todesumständen wurden Ermittlungen eingeleitet. Presseberichten zufolge fuhr der Sportler mit seinem Rad gegen einen Felsen und stieß dabei mit dem Kopf gegen den Stein.

IPC-Präsident Philip Craven zeigte sich erschüttert über den Unfall. "Die paralympische Familie ist vereint in Trauer über diese entsetzliche Tragödie, die einen Schatten auf die bislang großartigen Paralympischen Spiele hier in Rio wirft", erklärte er.

Der Leiter des brasilianischen Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Spiele, Carlos Nuzman, sprach von einem traurigen Ereignis "für den Sport und die paralympische Bewegung". Er übermittelte den Angehörigen des Verstorbenen, seinen Teamkollegen und "allen Iranern" sein Mitgefühl.

Golbarnezhad, der eine Prothese am linken Bein trug, betrieb seit 14 Jahren Radsport und war hatte vor vier Jahren bereits an den Paralympics in London teilgenommen. Im Paralympischen Dorf in Rio wurde nach seinem Tod die iranische Flagge auf Halbmast gesetzt, die Mitglieder der iranischen Delegation versammelten sich. Für die Abschlusszeremonie der Sportveranstaltung am Sonntag wurde eine Schweigeminute angekündigt.