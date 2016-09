IS aus letzten Stellungen an syrisch-türkischer Grenze vertrieben

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihren Zugang zur syrisch-türkischen Grenze verloren: Wie Aktivisten und die türkische Regierung am Sonntag mitteilten, verdrängten syrische Rebellen und die türkischen Streitkräfte die Dschihadisten aus deren letzten verbliebenen Stellungen an der Grenze. Im Kampf um die Großstadt Aleppo kesselten die syrischen Regierungstruppen erneut die Rebellenviertel ein. Die USA und Russland einigten sich noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen im Syrien-Konflikt.

"Zwischen Asas und Dscharabulus wurde unsere 91 Kilometer lange Grenze komplett gesichert", sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntagabend in einer Fernsehansprache während eines Besuchs in der Kurdenmetropole Diyarbakir im Südosten der Türkei. "Alle Terrororganisationen wurden verdrängt und sind fort."

Zuvor hatte die oppositionsnahe die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte verkündet, der IS habe "seinen Kontakt zur Außenwelt verloren". Demnach vertrieben türkische Einheiten und syrische Rebellen die Dschihadisten aus den letzten ihm verbliebenen Grenzdörfern zwischen dem Sadschur-Fluss und dem Dorf Al-Rai. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Die Angaben sind für Medien kaum zu überprüfen.

Nach US-Angaben vom Freitag hatte die IS-Miliz in Nordsyrien zuletzt nur noch rund 25 Kilometer entlang der Grenze kontrolliert, über die wichtige Nachschubrouten führten.

In Nordsyrien kämpfen verschiedene syrische Rebellengruppen gegen den IS. Unterstützt werden sie durch Luftangriffe der Türkei und der US-geführten Militärkoalition. Die Türkei unterstützt allerdings nicht die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), sondern bekämpft diese seit dem Start ihrer Operation "Schutzschild Euphrat" am 24. August mit ebenso großer Härte wie den IS.

In Aleppo brachten die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am Sonntag die Artillerieakademie unter ihre Kontrolle, wie die amtliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Die Regierungstruppen kontrollierten damit alle drei Militärakademien der Stadt; laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren die von den Rebellen kontrollierten östlichen Stadtteile von Aleppo, wo noch 250.000 Menschen leben, "erneut komplett umschlossen".

Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP in den Rebellenvierteln berichtete von schweren Bombardierungen aus der Luft. Die Lage in Aleppo, der einstigen Wirtschafts- und Kulturmetropole des Landes, ist verheerend. Die Stadt ist seit Mitte 2012 in einen von den bewaffneten Aufständischen kontrollierten Osten und einen von der Regierung beherrschten Westen geteilt. Die syrische und die russische Luftwaffe greifen immer wieder von der Opposition gehaltene Wohngebiete an.

Im Ringen um eine Waffenruhe in Syrien gab es weiter keine Einigung zwischen den USA und Russland auf ein gemeinsames Vorgehen. "Die Russen sind auf einige Punkte zurückgekommen, von denen wir dachten, dass wir bereits Übereinstimmung erzielt haben", sagte ein ranghoher US-Vertreter am Rande des G20-Treffens im chinesischen Hangzhou. Die Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow würden sich am Montag in Hangzhou zu weiteren Verhandlungen treffen. Zuvor hatte es aus dem US-Außenamt geheißen, ein Abkommen stehe kurz bevor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Hangzhou, die G20 seien sich "einig, dass der politische Prozess wieder in Gang kommen muss". Insbesondere die Lage im umkämpften Aleppo sei "nicht hinnehmbar". "Wir alle hoffen, dass es jetzt schnell zu einem Waffenstillstand in Aleppo kommen kann", um dort humanitäre Hilfe zu leisten.