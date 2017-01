IS-Kämpfer zerstören in Palmyra zwei weitere Bauwerke der Antike

In der syrischen Wüstenstadt Palmyra haben IS-Kämpfer zwei weitere Bauwerke aus der Antike zerstört. Informanten vor Ort hätten mitgeteilt, dass Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor zehn Tagen das Tetrapylon zerstört hätten, sagte der Direktor der syrischen Antikensammlungen, Maamun Abdulkarim, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Das Monument mit 16 Säulen markierte ein Ende der Kolonnade von Palmyra.

Am Donnerstag habe er Satellitenbilder von Kollegen an der Boston-Universität bekommen, die Schäden auch an der Fassade des Römischen Amphittheaters zeigten, fügte Abdulkarim hinzu. Palmyra zählt zum Weltkulturerbe der UNO.

Die Dschihadistenmiliz IS hatte Palmyra erstmals im Mai 2015 eingenommen. Während ihrer Herrschaft zerstörten die IS-Kämpfer dort zahlreiche einzigartige Kulturgüter, darunter den berühmten Baal-Tempel, den prachtvollen Triumphbogen und mehrere antike Grabtürme. Auch im Museum der Stadt richteten die Dschihadisten Chaos an. Nach ihrer Vertreibung im März 2016 eroberte die IS-Miliz die Stadt im Dezember ein zweites Mal.