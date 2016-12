IS-Miliz bekennt sich zu Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin bekannt. Der Anschlag sei von einem "Soldaten des Islamischen Staats" verübt worden, erklärte der IS am Dienstag über sein Sprachrohr Amaq. Er sei damit dem Aufruf gefolgt, die Staaten der Anti-IS-Koalition anzugreifen, die den IS in Syrien und im Irak bekämpft.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe des Kurfürstendamms waren am Montagabend elf Menschen getötet und 45 weitere zum Teil schwer verletzt worden, als ein Lkw in die Menge raste. Außerdem wurde ein Pole tot in dem Fahrzeug gefunden. Bei ihm soll es sich um den ursprünglichen Fahrer des Lastwagens handeln. Er wurde erschossen, sein Fahrzeug anscheinend gestohlen.

Der Täter ist offenbar noch auf freiem Fuß. Ein am Tatabend festgenommener Verdächtiger aus Pakistan wurde am Dienstag wieder freigelassen. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse hätten keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben, erklärte Generalbundesanwalt Peter Frank.