IS-Miliz verkündet Tod von Propagandachef al-Adnani

Der Propagandachef der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Muhammad al-Adnani, ist nach Angaben der IS-nahen Agentur Amaq in Syrien getötet worden. Al-Adnani sei getötet worden, als er Militäreinsätze in der nördlichen Provinz Aleppo überwacht habe, meldete Amaq am Dienstag, ohne einen Todeszeitpunkt zu nennen. Womöglich kam er bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Allianz ums Leben.

Aus Washington verlautete, dass ein "ranghoher Anführer" der Miliz in der Region bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Allianz ins Visier genommen worden sei. "Wir bewerten derzeit noch die Ergebnisse des Einsatzes", sagte der US-Vertreter. Der Angriff erfolgte demnach in der Stadt Al-Bab in der Provinz Aleppo. Amaq machte keine Angaben darüber, wie al-Adnani zu Tode kam.

Al-Adnani galt als einer der wichtigsten IS-Vertreter. Im Juni 2014 hatte er der nach der Eroberung großer Gebiete in Syrien und Irak im Juni 2014 in einer Audiobotschaft im Namen des IS ein "Kalifat" ausgerufen.

Nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste war al-Adnani unter anderem für die Organisation von Anschlägen in Europa verantwortlich. Im September 2014 rief al-Adnani dazu auf, "Ungläubige" in westlichen Staaten aus Rache für die Beteiligung ihrer Heimatländer am Kampf gegen den IS zu töten. Er listete verschiedene Möglichkeiten auf, Zivilisten und Soldaten ohne großen logistischen Aufwand umzubringen.

Für den Dschihadismus-Experten Charles Lister ist der Tod des IS-Sprechers "ein großer Rückschlag" für die Extremistengruppe. Der Analyst Aymenn al-Tamimi bezeichnete die Tötung des Propagandachefs als "symbolisch bedeutsam" und als weiteres Anzeichen für den Zerfall des IS. Sollte er einem Luftangriff der Anti-IS-Koalition getötet worden sein, belege dies die weitreichenden geheimdienstlichen Erkenntnisse der Allianz über die IS-Miliz.