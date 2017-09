IS veröffentlicht angebliche Audiobotschaft von Anführer al-Bagdadi

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat eine angebliche Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi veröffentlicht, in der dieser seine Anhänger zum "Widerstand" gegen ihre Feinde aufruft. Der Weg zum Sieg sei es, "geduldig zu sein und den Ungläubigen Widerstand zu leisten", heißt es in der am Donnerstag über die IS-nahe Al-Furkan-Mediengruppe veröffentlichten Aufnahme. Die US-Regierung erklärte, die Echtheit der Aufnahme werde überprüft.

Es ist die erste angebliche Audiobotschaft von al-Bagdadi seit November 2016. Damals hatte der IS-Anführer seine Anhänger zur Verteidigung der Stadt Mossul im Irak aufgerufen. Inzwischen wurde Mossul von der irakischen Armee aus den Händen des IS zurückerobert.

Der Iraker al-Bagdadi hatte 2014 mit der IS-Miliz weite Teile des Iraks und Syriens erobert. Im Juli 2014 trat er in Mossul das einzige Mal öffentlich auf und rief dabei das "Kalifat" des IS aus. Im Juli hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte al-Bagdadi für tot erklärt. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte dies angezweifelt.