IS will Messerangriff auf Jugendliche in Hamburg verübt haben

Zwei Wochen nach einem Messerangriff auf einen Jugendlichen in Hamburg hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich beansprucht. Ein "Soldat des Islamischen Staats" habe am 16. Oktober in Hamburg zwei Menschen erstochen, verkündete das IS-Sprachrohr Amaq am Samstag. Der Attentäter habe damit auf Aufrufe der IS-Miliz reagiert, Bürger der Länder der Anti-IS-Koalition anzugreifen, die in Syrien und im Irak gegen die Extremisten kämpft.

In Hamburg hatte am 16. Oktober ein Unbekannter zwei an der Alster sitzende Jugendliche attackiert und einen 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet. Die 15-jährige Begleiterin des Opfers stieß er nach Polizeiangaben in den Fluss und lief anschließend davon. Das Mädchen konnte sich selbst aus der Alster retten.

Die Hintergründe der Tat waren nach Polizeiangaben zunächst unklar, die Fahndung nach dem Täter verlief trotz des Einsatzes zahlreicher Streifenwagen ergebnislos.