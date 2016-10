IS will tödlichen Messerangriff auf Jugendlichen in Hamburg verübt haben

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat ein unaufgeklärtes Tötungsdelikt an einem 16-Jährigen in Hamburg für sich beansprucht. Zwei Wochen nach einem Messerangriff auf den Jugendlichen verkündete das IS-Sprachrohr Amaq am Samstag, ein "Soldat des Islamischen Staats" habe am 16. Oktober in Hamburg zwei Menschen erstochen. Laut Polizei geht die Mordkommission dem IS-Bekenntnis nach, das jedoch "eine Reihe von Fragen" aufwerfe.

In der Amaq-Verlautbarung hieß es, der Attentäter habe mit dem Messerangriff auf Aufrufe der IS-Miliz reagiert, Bürger der Länder der Anti-IS-Koalition anzugreifen, die in Syrien und im Irak gegen die Extremisten kämpft.

Bei der Tat am Abend des 16. Oktober hatte ein Unbekannter zwei an der Alster sitzende Jugendliche attackiert und den 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet. Die 15-jährige Begleiterin des Opfers stieß der Täter in den Fluss und lief anschließend davon.

Das Mädchen konnte sich selbst aus der Alster retten. Warum in der Amaq-Verlautbarung von zwei Toten die Rede war, blieb zunächst offen.

"Wir prüfen derzeit die Authentizität des IS-Bekenntnisses", sagte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Der Staatsschutz sei nun in den Fall eingeschaltet. Die Mordkommission führe die Ermittlungen zur Aufklärung des Tötungsdeliktes "mit Hochdruck", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei werde weiterhin "in alle Richtungen" ermittelt.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte AFP, das Bekenntnis des IS zu dem tödlichen Messerangriff von Hamburg sei der Karlsruher Behörde bekannt. "Die Verlautbarung wird nun auf Verlässlichkeit geprüft." Vom Ergebnis der Überprüfungen werde abhängen, ob die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall an sich ziehen werde.

Eine sofort nach der tödlichen Attentat eingeleitete Fahndung nach dem Messerstecher war ergebnislos geblieben. Laut einer am 17. Oktober von der Polizei veröffentlichten Täterbeschreibung soll es sich um einen Mann südländischen Aussehens im Alter zwischen 23 und 25 Jahren handeln.

Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) bezeichnete den Verdacht, der IS könne hinter der Hamburger Bluttat stehen, als "sehr ernst zu nehmen". Mayer verwies in der "Welt" (Montagsausgabe) darauf, dass sich der IS in der Vergangenheit regelmäßig über sein Sprachrohr Amaq zu Anschlägen bekannt habe. "Daher sind die Ermittlungen zu intensivieren", sagte der CSU-Politiker.