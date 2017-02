Isabella "Levina" Lueen startet für Deutschland im ESC-Finale

Isabella "Levina" Lueen singt für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest ( ESC). Die 25 Jahre alte Studentin gewann am Donnerstagabend den ESC-Vorentscheid in Köln nach Publikumswahl gegen vier Mitbewerber.

"Levina", so ihr Künstlername, stand bereits nach drei von vier Abstimmungsrunden in der Zuschauerabstimmung als Siegerin fest. In der letzten Runde sollte das Publikum nun noch abstimmen, mit welchem der zwei zur Auswahl stehenden Lieder sie zum ESC antritt. Das Finale des internationalen Wettbewerbs findet am 13. Mai in Kiew statt.