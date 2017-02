Isabella Levina Lueen startet für Deutschland im ESC-Finale

Levina soll die neue Lena werden: Mit vielen Vorschusslorbeeren von Jury und Publikum wurde die 25 Jahre alte Isabella Levina Lueen Donnerstagabend zur Siegerin des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest ( ESC) gekürt. Bei den Deutschen scheint der ESC nach den blamablen letzten Plätzen in den beiden Vorjahren aber im Abseits, die Einschaltquote sank erheblich.

Nur 3,14 Millionen Menschen schalteten Donnerstagabend die deutsche Vorentscheidsshow in der ARD ein. Dies waren rund 1,3 Millionen Menschen weniger als beim Sieg von Jamie-Lee Kriewitz vor einem Jahr und eine der niedrigsten Quoten bei einem deutschen Vorentscheid überhaupt. Signifikant niedriger lag die Quote nur 2012, als den Sieg von Roman Lob lediglich 2,19 Millionen Menschen sehen wollten.

Trotz der großen Unterstützung von der unter anderem mit der ESC-Gewinnerin des Jahres 2010, Lena Meyer-Landrut, besetzten Jury, vom Publikum in Köln und den Fernsehzuschauern setzte sich die Sängerin zunächst kein konkretes Ziel für das ESC-Finale. "Ich mache mir jetzt erst mal noch keinen Druck", sagte Levina im ARD-"Morgenmagazin". Sie müsse zunächst ihren Erfolg beim Vorentscheid verarbeiten. Sie sei "total überwältigt von der Euphorie, die da auf einmal auf mich zukommt".

Die in London und Berlin lebende Sängerin, die ihren zweiten Vornamen zum Künstlernamen machte, war beim Vorentscheid von Anfang an die klare Favoritin von Jury und Publikum. Sie wird mit dem Lied "Perfect Life" antreten. Die Fernsehzuschauer entschieden nicht nur über die Sängerin, sondern auch über das Starterlied. 69 Prozent der Zuschauer wählten den Song.

Die vergangenen zwei Finals des weltweit am stärksten beachteten Musikwettbewerbs endeten für Deutschland jeweils mit blamablen letzten Plätzen. Als eine der Konsequenzen aus den wiederholten Pleiten kehrte die ARD als federführender Fernsehsender zu einem Vorentscheid mit lauter Newcomern zurück, am Konzept der Sendung war die Fernsehfirma von Stefan Raab beteiligt.

Levina zählte zu insgesamt fünf Startern, die die ARD in einem nicht öffentlichen Casting für den Vorentscheid ausgewählt hatte. In der von Barbara Schöneberger moderierten Show konnte nur der Sänger Axel Feige bei der Zustimmung durch das Publikum in der Halle und die Jury einigermaßen mithalten.

Dass auch die Fernsehzuschauer Levina favorisierten, zeigte sich bald in der Telefonabstimmung: Bereits nach drei von vier Runden stand Levina als Siegerin fest, am Ende dieser Runde schied auch Axel Feige aus. Das Siegerlied stammt von dem Produzententrio Lindy Robbins, Dave Bassett und Lindsey Ray aus den USA.

Die mit Florian Silbereisen und Tim Bendzko in der Jury sitzende Lena sagte Levina rund um den ESC eine Vielzahl von Terminen voraus, doch entscheiden werde allein ihr kurzer Auftritt im Finale. "Am Ende steht man da - und es kommt nur auf diese paar Minuten an", sagte Lena. Dennoch habe sie den ESC in toller Erinnerung. "Es ist eine unglaubliche Erfahrung, die du nie vergessen wirst."

Das Finale des internationalen Wettbewerbs findet am 13. Mai in Kiew statt. Im vergangenen Jahr hatte die ukrainische Sängerin Jamala den Wettbewerb gewonnen.