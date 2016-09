Islamische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Im saudiarabischen Mekka beginnt am Samstag die alljährliche islamische Pilgerfahrt Hadsch. Insgesamt werden mehr als 1,4 Millionen Gläubige aus dem Ausland und hunderttausende Saudiaraber erwartet. Die Teilnahme an der jährlich stattfindenden Wallfahrt zur heiligsten Stätte des Islam in Mekka ist Pflicht für jeden gläubigen Muslim. Gemäß dem Koran muss jeder Muslim, ob Mann oder Frau, der gesund ist und es sich leisten kann, einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilnehmen.

Iranische Gläubige sind in diesem Jahr von dem Hadsch ausgeschlossen. Hintergrund ist ein Streit zwischen Riad und Teheran wegen der tödlichen Massenpanik im vergangenen Jahr, bei der nach Zählung der Nachrichtenagentur AFP rund 2300 Menschen starben, darunter mehr als 450 Iraner. Nach dem Scheitern bilateraler Verhandlungen über Sicherheit und Logistik verweigerte Saudi-Arabien iranischen Gläubigen in diesem Jahr die Teilnahme.