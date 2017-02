Islamisten ermorden deutsche Geisel auf den Philippinen

Fast vier Monate nach seiner Entführung ist ein deutscher Segler von der philippinischen Islamistengruppe Abu Sayyaf getötet worden. Ein Video zeige, wie der Deutsche Jürgen Kantner von einem der Geiselnehmer enthauptet werde, berichtete das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen Site am Montag. Ein Vertreter der Regierung in Manila bestätigte Kantners Tod. Die Bundesregierung überprüfte die Authentizität des Videos.

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos bestätigte der philippinische Regierungsbeauftragte Jesus Dureza den Tod Kantners. "Wir verurteilen die barbarische Enthauptung eines weiteren Entführungsopfers", erklärte Dureza. Die philippinischen Streitkräfte hätten alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, um Kantner zu retten. "Wir haben unser Bestes versucht, aber erfolglos", sagte Dureza. Militärvertreter im Süden des Landes sagten, sie hätten die Leiche Kantners noch nicht gefunden.

Die Bundesregierung teilte mit, das Videos werde überprüft. Die "zuständigen Behörden in der Bundesregierung" würden das Video auf seine Authentizität hin überprüfen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, vor Journalisten in Berlin. Die Bilder und Texte, die er gesehen habe, seien "erschütternd". Es gelte aber wie in solchen Fällen üblich, dass sich die Bundesregierung "zu Entführungen dieser Art grundsätzlich nicht äußert".

Das philippinische Militär hatte Anfang November die Entführung Kantners gemeldet. Demnach entdeckten Anwohner die vor der Südküste der Philippinen treibende Yacht des passionierten Seglers mit der Leiche seiner Partnerin Sabine Merz. Von Kantner selbst fehlte jede Spur. Zu seiner Entführung und der Ermordung seiner Partnerin bekannte sich Abu Sayyaf in einer Audiobotschaft, auf der auch Kantners Stimme zu hören war.

In einem Mitte Februar veröffentlichten Video drohte Abu Sayyaf mit der Enthauptung des 70-Jährigen. Darin sagte Kantner selbst, sollte seinen Entführern nicht binnen zwölf Tagen das geforderte Lösegeld in Höhe von umgerechnet knapp 570.000 Euro gezahlt werden, werde er getötet. Kantner bat die Bundesregierung in der Videobotschaft eindringlich um Hilfe.

Kantner und Merz befanden sich im Jahr 2008 bereits einmal 52 Tage in der Gewalt somalischer Piraten. Angeblich flossen damals rund 445.000 Euro Lösegeld.

Abu Sayyaf hat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Gefolgschaft geschworen. Die philippinische Gruppe verübt seit Jahrzehnten in den Dschungel-Gebieten im Süden des Landes Entführungen. Dabei wurden wiederholt Geiseln umgebracht, wenn die Forderungen der Kidnapper nicht erfüllt wurden. Zur Zeit befinden sich 19 Ausländer und sieben philippinische Geiseln in der Gewalt der Gruppe.

Im Frühjahr 2000 machte die Extremistengruppe mit der Verschleppung von elf westlichen Ausländern Schlagzeilen, darunter die Göttinger Familie Wallert. Wie sie freikam, wurde nie öffentlich geklärt.