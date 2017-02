Islamistennaher Berliner Moscheeverein "Fussilet 33" verboten

Der islamistennahe Berliner Moscheeverein " Fussilet 33" ist verboten worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden am Dienstagmorgen in Berlin im Zusammenhang mit dem Verbot 24 Objekte in Berlin durchsucht, darunter Wohnungen, Firmensitze und mehrere Hafträume in zwei Berliner Gefängnissen. Der Verein war auch Anlaufpunkt für den Attentäter vom Breitscheidplatz, den Tunesier Anis Amri.

Der Moscheeverein steht schon länger im Visier der Ermittler, er soll der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat nahe stehen und Anlaufstelle für Salafisten sein. Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass der Moscheeverein seine Räumlichkeiten nicht länger nutzt.

Nach Angaben des Polizeisprechers verfügte die Berliner Justiz bereits am 15. Februar, dass Durchsuchungsmaßnahmen nach dem Vereinsgesetz zu treffen sind. Bei den Razzien, die am Dienstagmorgen noch andauerten, waren 450 Beamte im Einsatz. Innensenator Andreas Geisel (SPD) will sich am Mittag in einer Pressekonferenz zu dem Verbotsverfahren und den Razzien äußern.