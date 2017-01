Israelische Regierung verhängt nach Lkw-Anschlag drastische Sofortmaßnahmen

Die israelische Regierung hat mit drastischen Sofortmaßnahmen auf den Lkw-Anschlag von Jerusalem reagiert. Wer öffentlich mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert, kann ab sofort ohne Anklageerhebung inhaftiert werden, wie aus Regierungskreisen verlautete. Das Haus des palästinensischen Attentäters soll laut Medienberichten zerstört und sein Leichnam nicht seiner Familie übergeben werden. Hunderte Menschen nahmen am Montag Abschied von den vier getöteten Soldaten.

Die Hintergründe des Anschlags, der am Sonntag an einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Jerusalemer Altstadt verübt wurde, waren am Montag noch nicht vollständig geklärt. Regierungschef Benjamin Netanjahu zeigte sich aber überzeugt, dass der erschossene Attentäter Fadi al-Kunbar die IS-Miliz unterstützt habe. Worauf sich seine Einschätzung stützt, sagte er nicht.

Fünf Angehörige des Angreifers und vier weitere Verdächtige wurden festgenommen. Ein Cousin des Attentäters, der 43-jährige Mohammed al-Kunbar, zweifelte die Darstellung Netanjahus an. Fadi al-Kunbar sei religiös gewesen, er habe aber "nie Verbindung aufgenommen" zum IS, sagte er.

Die israelischen Sicherheitskräfte gingen bislang davon aus, dass es unter den Palästinensern kaum Unterstützung für den IS gibt. In einer Umfrage erklärten kürzlich lediglich fünf Prozent von ihnen, dass der IS nach ihrer Einschätzung den wahren Islam repräsentiere.

Netanjahu hatte in den vergangenen Monaten immer wieder auf angebliche Ähnlichkeiten zwischen den von Palästinensern verübten Anschlägen in Israel und dschihadistischen Attacken hingewiesen, wie sie vor allem in Frankreich und zuletzt auch auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche verübt wurden.

Netanjahu sagte dazu am Sonntag: "Wir wissen, dass sich die Attentate aneinanderreihen, von Frankreich bis Berlin und nun in Jerusalem, und es besteht die Möglichkeit, dass es zwischen ihnen eine Verbindung gibt."

Der Attentäter war am Sonntag mit seinem Lkw in eine Gruppe von Soldaten gerast, die einen beliebten Aussichtspunkt mit Blick auf die Jerusalemer Altstadt besuchten. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Soldatinnen im Alter von 20 bis 22 Jahren und einen 20 Jahre alten Soldaten.

Die vier Getöteten wurden am Montag beigesetzt. Etwa tausend Menschen, unter ihnen Angehörige und Soldaten ihrer Einheit, nahmen Abschied von der 22-jährigen Shir Hajaj, die auf einem Militärfriedhof in Jerusalem beerdigt wurde.

Bei dem Lkw-Attentat handelt es sich um eine der folgenschwersten Attentate in Israel seit Herbst 2015. Damals begann eine Serie von Anschlägen und Angriffen im besetzten Westjordanland und in Israel. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden seit dem 1. Oktober 2015 bereits 40 Israelis und fünf Ausländer getötet. Zudem wurden 247 Palästinenser getötet, mehrheitlich erwiesene oder mutmaßliche Angreifer. In den vergangenen Monaten ging die Gewalt etwas zurück.

Wegen der Ermordung eines israelischen Wanderers im Westjordanland im Sommer 2015 wurde ein Palästinenser am Montag zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Das Militärgericht sprach den Angeklagten Mohammed Abu Schahin auch des versuchten Mordes schuldig. Dem Urteil zufolge hatte er zwischen April und Juli 2015 mehrfach auf israelische Zivilisten und Sicherheitskräfte geschossen. Ein Soldat wurde dabei verletzt.