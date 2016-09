Israels Ex-Präsident Peres nach Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert

Der frühere israelische Präsident und Friedensnobelpreisträger Schimon Peres ist am Dienstag nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Zustand sei stabil, er sei bei Bewusstsein und erhalte die notwendige Behandlung, teilte das Büro des 93-Jährigen am Abend mit. Demnach wurde er in ein Krankenhaus in Tel Aviv eingewiesen. Peres war bereits Anfang des Jahres zweimal wegen Herzbeschwerden in einer Klinik behandelt worden.

Peres ist der letzte Überlebende aus der Generation der Gründerväter Israels. Als einer der Förderer der Osloer Abkommen mit den Palästinensern erhielt Peres 1994 den Friedensnobelpreis gemeinsam mit Israels Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat.

Er gehörte als Minister in verschiedenen Ressorts zahlreichen Regierungen an, war zweimal Ministerpräsident und ab 2007 der neunte Staatschef seines Landes. Im Juli 2014 wurde er nach siebenjähriger Amtszeit vom amtierenden Präsidenten Reuven Rivlin abgelöst.