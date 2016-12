Italiens Regierungschef will Banken-Hilfspaket mit 20 Milliarden Euro schnüren

Angesichts der Bankenkrise in Italien will der neue Regierungschef Paolo Gentiloni vorsorglich ein Hilfspaket im Umfang von 20 Milliarden Euro schnüren. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Gentiloni am Montagabend nach einer Kabinettssitzung vor Journalisten in Rom. Aus seiner Sicht sei es die Pflicht der Regierung, beim Parlament die Freigabe dieser Mittel zu beantragen, um Ersparnisse der Bürger zu schützen.

"Ich hoffe, alle politischen Bewegungen im Parlament teilen diese Verantwortung", sagte Gentiloni mit Blick auf die notwendige Parlamentsabstimmung über das Hilfspaket.

Im Zentrum der italienischen Bankenkrise steht derzeit die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (BMPS). Das drittgrößte Institut des Landes kämpft darum, bis Jahresende eine Kapitalerhöhung um fünf Milliarden Euro zu erreichen - anderenfalls droht der BMPS die Pleite. Gentiloni hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass der italienischen Staat der ältesten Bank der Welt notfalls zu Hilfe kommen werde.