Ivanka Trump übernimmt offiziell Beraterposten im Weißen Haus

Ivanka Trump ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten häufig an der Seite ihres Vaters zu sehen - nun bekommt sie ganz offiziell einen Posten im Weißen Haus. Die 35-jährige Unternehmerin werde künftig als Beraterin des Präsidenten arbeiten, teilte das Weiße Haus mit. First Lady Melania Trump, die weiter in New York lebt, steht derweil wegen der Kosten für ihre Sicherheit in der Kritik.

Ivanka Trumps offizieller Titel ist Assistentin des Präsidenten. "Wir freuen uns, dass Ivanka Trump sich zu dem Schritt entschlossen hat", hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses vom Mittwoch. Bezahlt werde sie für ihre Arbeit nicht. "Ivankas Dienste als unbezahlte Mitarbeiterin erweitern unser Bekenntnis zu Ethik, Transparenz und Regeltreue", erklärte das Weiße Haus.

Ivanka Trump hatte bereits vergangene Woche ein Büro im Weißen Haus bezogen. Schon vorher hatte sie viele offizielle Termine an der Seite ihres Vaters wahrgenommen, etwa bei einem Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Januar. Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington im März nahm sie an einer Diskussionsrunde teil, bei der sie neben der Kanzlerin saß. Auch ist sie an den Vorbereitungen für den G20-Gipfel im Juli in Hamburg beteiligt.

Kritikern, die unter anderem mögliche Interessenkonflikte befürchten, begegnete Ivanka Trump in einer Erklärung unter anderem mit dem Hinweis, sie unterliege allen ethischen Regeln und Dienstvorschriften - so wie sämtliche anderen Regierungsmitarbeiter.

Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner ist ebenfalls als Berater für den Präsidenten tätig. Diese Woche beauftragte Trump ihn mit der Leitung einer neuen Regierungsstelle zum Abbau von Bürokratie. Weder Kushner noch seine Frau verfügen über politische Erfahrung.

Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Tom Carper wandten sich am Mittwoch in einem Brief an die Ethikbehörde. Ivanka Trumps "wachsende, wenngleich unspezifische Rolle" führe zu "Verwirrung", schrieben sie.

Wegen möglicher Interessenkonflikte sind Angehörige von US-Präsidenten von den meisten Staatsposten ausgeschlossen. Trump konnte seinen Schwiegersohn einstellen, indem er argumentierte, die Regelung gelte nicht für das Präsidentenbüro. Auch Kushner wird für seine Tätigkeit nicht bezahlt. Seine Firmenanteile übergab er an einen Treuhänder.

Während politische Beobachter Ivanka Trump als eigentliche "First Lady" ansehen, will Trumps Ehefrau Melania vorerst nicht ins Weiße Haus umziehen. Sie will mit dem elfjährigen Sohn Barron zumindest bis zum Ende des laufenden Schuljahres in New York bleiben.

Dies sorgt jedoch wegen der hohen Kosten für die Sicherheit am New Yorker Wohnsitz der Familie für Unmut in der Bevölkerung. In einer Online-Petition forderten bis Donnerstagnachmittag mehr als 250.000 Unterzeichner, dass die First Lady ins Weiße Haus umzieht oder selbst für ihre Sicherheit bezahlt. "Der US-Steuerzahler zahlt eine exorbitante Summe, um die First Lady im Trump Tower in New York City zu beschützen", heißt es in der auf der Website Change.org veröffentlichten Petition.