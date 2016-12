IWF spricht Lagarde trotz Schuldspruchs Vertrauen aus

Ungeachtet des Schuldspruchs gegen IWF-Chefin Christine Lagarde in Paris hat die Französin das "volle Vertrauen" der mächtigen Weltfinanzorganisation. Dies erklärte der alle 189 Mitgliedsstaaten umfassende Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds am Montag. In einer Erklärung unterstrich er "das volle Vertrauen" in die Fähigkeit Lagardes, "ihre Funktionen weiter effektiv auszuüben".

Lagarde war zuvor in ihrem Heimatland wegen einer umstrittenen Millionenzahlung in ihrer Zeit als französische Finanzministerin der Fahrlässigkeit im Amt schuldig gesprochen worden. Der Gerichtshof der Republik in Paris verzichtete am Montag aber auf eine Strafe gegen die 60-Jährige.

Lagarde war bei der Urteilsverkündung nicht in Paris. Sie gab nahezu zeitgleich zur Unterstützungserklärung des IWF-Exekutivrates bekannt, dass sie das Urteil nicht anfechten wolle. "Das ist nicht die Entscheidung, die ich erhofft habe, aber man muss an einem bestimmten Moment das Buch schließen", erklärte sie in Washington. Theoretisch hätte sie vor Frankreichs Obersten Gerichtshof ziehen und den Schuldspruch anfechten können.

In der Affäre geht es um eine staatliche Schadenersatzzahlung von mehr als 400 Millionen Euro an den Geschäftsmann Bernard Tapie im Jahr 2008. Lagarde habe als damals zuständige französische Finanz- und Wirtschaftsministerin fahrlässig gehandelt, als sie keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung eines privaten Schiedsgerichts zugunsten Tapies eingelegt habe, urteilten die Richter am Montag in Paris. Mit ihrer "Nachlässigkeit" habe Lagarde wesentlich dazu beigetragen, dass öffentliche Gelder veruntreut worden seien.