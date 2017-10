Jamaika-Runde in "offener, konstruktiver und konzentrierter Atmosphäre"

Die ersten Jamaika-Sondierungsverhandlungen von Union, FDP und Grünen in großer Runde sind nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in "offener, konstruktiver und konzentrierter Atmosphäre" verlaufen. "Guter Wille" sei spürbar, hieß es am Freitagabend. Bis zum frühen Abend hatten die Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen die Hälfte der zwölf vereinbarten Themenblöcke besprochen, danach wurden die Beratungen kurzzeitig für eine Essenspause unterbrochen.

Die Runde mit rund 50 Teilnehmern war gegen 16.30 Uhr zusammengekommen. Zu Beginn sagten CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, FDP-Parteichef Christian Lindner sowie der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir einführende Worte. Danach begannen die Verhandlungsteams damit, unter der Leitung Merkels die zwölf vereinbarten Themenblöcke zu diskutieren.

Die Runde ist die erste, an denen Vertreter aller Parteien teilnehmen. In den vergangenen Tagen hatten CDU, CSU, FDP und Grünen bereits in kleineren Runden die Chancen auf die Bildung eines Jamaika-Bündnisses ausgelotet. Mit konkreten Ergebnissen war am Freitagabend nicht zu rechnen.