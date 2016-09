Jauchs Adoptivtöchter müssen mit Namensnennung in Medien leben

Die Medien dürfen weiterhin über die beiden Adoptivtöchter des Fernsehmoderators Günther Jauch in angemessener Form berichten und dabei auch deren Namen nennen. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss und bestätigte damit ein entsprechendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Oktober 2013. (Az. 1 BvR 335/14 u.a.)

Anlass des Ausgangsverfahrens war ein Bericht der zum Burda-Verlag gehörenden Zeitschrift "Viel Spaß" vom März 2011. Darin wurde darauf verwiesen, dass sich Jauchs Ehefrau Thea um die vier Kinder kümmere - zwei leibliche und zwei adoptierte Töchter.

Jauch und seine Ehefrau hatten die beiden Mädchen 1997 und 2000 aus einem sibirischen Waisenhaus adoptiert. Da darüber in zahlreichen Artikeln ohne Beanstandung durch die Töchter berichtet worden sei, greife die neuerliche Veröffentlichung nicht so stark in das Selbstbestimmungsrecht der Klägerinnen ein wie die erstmalige Veröffentlichung, entschieden die Verfassungshüter.

Zudem seien allein Vornamen, Abstammung und Alter der Töchter genannt worden, Fotos der beiden aber nicht gezeigt worden. Deshalb sei eine "optische Erkennbarkeit der Kinder für eine breite Öffentlichkeit nicht gegeben", hieß es in dem Beschluss.