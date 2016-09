Jazzmusiker Brönner: Wein und Essen haben mich "vor mancher Depression gerettet"

Jazzmusiker Till Brönner liebt nicht nur die Musik, sondern auch Wein und gutes Essen. "Das hat mich schon vor mancher Depression gerettet im Leben", sagte der 45-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift "Myway". Der Trompeter schwärmt zudem von Los Angeles, wo er mittlerweile viel Zeit verbringt. "Dort liegt Musik in der Luft", sagte er.

Er habe nicht gedacht, dass er sich in L.A. so zu Hause fühlen könnte, räumte Brönner ein. Aber Berlin bleibe "natürlich meine Basis, hier lebt meine Familie".