Juncker hofft auf Rückkehr Großbritanniens in die EU

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Hoffnung geäußert, dass Großbritannien eines Tages wieder in die Europäische Union zurückkehrt. "Der Tag wird kommen, an dem die Briten wieder ins Boot steigen, hoffe ich", sagte Juncker am Freitag beim Gipfel zur Zukunft der EU in Brüssel. Er möge den Brexit nicht und wolle "im selben Boot mit den Briten" sein.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten ohne Großbritannien hatten am Freitag über die künftige Ausrichtung der EU in den kommenden zehn Jahren beraten. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, nach dem Brexit sei es Ziel für die EU, ihre Einheit zu bewahren. "Das ist die wichtigste Priorität."

Die Briten hatten bei einem Referendum im vergangenen Juni für den Brexit gestimmt. Premierministerin Theresa May will bis Ende März den Austritt offiziell erklären. Danach beginnen auf zwei Jahre angelegte Verhandlungen über die Entflechtung der Beziehungen. Bis diese abgeschlossen sind, bleibt Großbritannien EU-Mitglied.