Juncker kritisiert Oettinger: Kommissare sollten sich auf ihre Themen beschränken

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat dem deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger wegen dessen umstrittener Äußerungen nahe gelegt, sich nur über seine Themengebiete öffentlich zu äußern. "Die Kommissare sollten sich bei ihren öffentlichen Kommentaren auf die Probleme beschränken, die ihr Ressort betreffen", sagte Juncker der belgischen Zeitung "Le Soir" vom Samstag. Das habe er Oettinger, der derzeit für digitale Wirtschaft zuständig ist, auch gesagt.

Oettinger hatte in der vergangenen Woche bei einem Vortrag vor Unternehmern in Hamburg mit Blick auf die Konkurrenz aus China von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen. Oettinger spekulierte in seiner Rede außerdem über die baldige Einführung einer "Pflicht-Homoehe" in Deutschland.

Juncker bewertete die umstrittenen Äußerungen Oettingers, der auf den einflussreichen Posten des Haushaltskommissars wechseln soll, als "Ungeschicktheit". Er sei erst am Mittwoch auf Oettingers Aussagen bei seiner Rede vor Unternehmern aufmerksam geworden, sagte der EU-Kommissionspräsident. Daraufhin habe er Oettinger angerufen und ihm gesagt, dass er seine Äußerungen erklären müsse. "Er hat dies mit seinem Entschuldigungsschreiben getan", fügte Juncker hinzu.

"Ich hätte nicht gesagt, was er gesagt hat", sagte Juncker über Oettingers Worte. "Ein Kommissar kann so etwas nicht sagen." Er sei "besonders schockiert gewesen darüber, was er zum Thema Homosexuelle gesagt hat", sagte der Kommissionspräsident weiter. "Das spiegelt in keinster Weise meine Überzeugungen wider."

Er habe sich daher bei Oettinger vergewissern wollen, ob sie "dieselben Überzeugungen teilen". Oettinger habe ihm versichert, dass er persönlich für die Homo-Ehe sei.

Oettingers Rede hatte scharfe Kritik ausgelöst, sodass er sich am Samstag vergangener Woche gegen Rassismus-Vorwürfe wehrte. Am Donnerstag entschuldigte er sich schließlich. "Ich sehe ein, dass die von mir verwendete Wortwahl schlechte Gefühle ausgelöst hat und Menschen sogar verletzt haben könnte", erklärte er. "Das war nicht meine Absicht, und ich möchte mich für jedwede Bemerkung entschuldigen, die nicht so respektvoll war wie geboten."

Auf Oettingers Rede hatte auch die chinesiche Regierung verärgert reagiert. Die Äußerungen überschatteten außerdem Oettingers Ernennung zum EU-Haushaltskommissar. Der 63-Jährige soll den einflussreichen Posten zum Jahreswechsel übernehmen.