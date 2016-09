Juncker will Investitionsplan für Europa auf 630 Milliarden Euro verdoppeln

Im Kampf gegen Arbeitslosigkeit will EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker den milliardenschweren Plan für Investitionen in Europa deutlich ausweiten. Er wolle die Laufzeit des Fonds über 2018 hinaus verlängern und das angestrebte Investitionsvolumen bis 2022 auf bis zu 630 Milliarden Euro verdoppeln, kündigte Juncker am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg an. Denn Europa müsse mehr tun, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, vor allem auch bei jungen Menschen.

"Investitionen bedeuten Jobs", sagte Juncker in seiner jährlichen Rede zur Lage der Union. Er wolle deshalb "die Feuerkraft und Dauer" des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) verdoppeln. Sollten sich auch die Mitgliedstaaten beteiligten, könne das angestrebte Investitionsvolumen auch schneller erreicht werden.

Der Fonds war 2015 gegründet worden und sollte bis 2018 zunächst Investitionen von bis zu 315 Milliarden Euro auslösen. Die ausgegebenen Kredite werden dabei durch Garantien aus dem EU-Haushalt und Mitteln der Europäischen Investitionsbank (EIB) von insgesamt 21 Milliarden Euro finanziert. Die Gelder sollen private Investoren dazu bewegen, ein Vielfaches für Wirtschaftsprojekte bereit zu stellen.

Nach Angaben der EIB wurden über den Fonds bis Juli rund 290 Projekte in 26 EU-Staaten genehmigt. Die Gesamtsumme der bisher erreichten Investitionen bezifferte die Bank auf rund 116 Milliarden Euro. Erklärtes Ziel Junckers ist es, über den Fonds bis 2018 zwischen einer und 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen.