Juppé setzt in Rennen um Präsidentschaftskandidatur auf Attacken gegen Fillon

Im Endspurt um die Präsidentschaftskandidatur der französischen Konservativen wird der Ton zunehmend ruppig. Ex-Premierminister Alain Juppé warf seinem Rivalen François Fillon ein "brutales" Wirtschaftsprogramm und "rückschrittliche" gesellschaftspolitische Ansichten vor. Er stellte zudem am Dienstag die Haltung des Favoriten Fillon zum Recht auf Abtreibung in Frage. Die beiden Ex-Regierungschefs treten am Sonntag in einer Stichwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen gegeneinander an.

Fillon hatte die erste Wahlrunde am vergangenen Sonntag klar gewonnen und damit für eine riesige Überraschung gesorgt. Der bis dahin als Favorit gehandelte Juppé landete mit großem Abstand auf dem zweiten Platz, Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy schied als Drittplatzierter aus.

Der Wirtschaftsliberale Fillon, der von 2007 bis 2012 unter Sarkozy Premierminister war, geht nun als großer Favorit in die Stichwahl. Um den Abstand in Umfragen zu verkürzen, setzt Juppé auf scharfe Attacken gegen seinen Kontrahenten.

Vor Anhängern sagte der Bürgermeister von Bordeaux am Montagabend, Fillons wirtschaftspolitische Reformvorschläge seien von "großer Brutalität". Fillon will unter anderem 500.000 Stellen im öffentlichen Sektor streichen.

Juppé warf dem streng katholischen Abgeordneten zudem eine "äußerst traditionalistische, um nicht zu sagen ein klein wenig rückschrittliche Sicht zur Rolle der Frauen, zur Familie, zur Ehe" vor. Er selbst sei in diesen Fragen "offener" als sein Konkurrent.

Fillon wiederum hielt Juppé im Sender TF1 vor, aus seinem Programm eine "Karikatur" zu machen, um verlorenes Terrain zurückzuerobern. Er stehe zu seinen Werten und werde sich nicht dafür entschuldigen, sie zu verteidigen.

Neues Öl ins Feuer goss Juppé am Dienstag im Sender Europe 1: Er rief seinen 62-jährigen Konkurrenten dazu auf, seine Haltung zum Recht auf Abtreibung "klarzustellen". Fillon hatte im Juni gesagt, als Katholik könne er Abtreibungen nicht billigen. Er betonte später aber, dies sei seine religiöse Überzeugung und kein politisches Programm - er stelle das Recht auf Abtreibung "natürlich" nicht in Frage.

Dass Juppé das Thema aufgriff, erzürnte Fillon sichtlich. "Ich hätte nie gedacht, dass mein Freund Alain Juppé so tief fallen kann", sagte er. Der Wahlkampf müsse seine "Würde" wiederfinden. Die beiden Konkurrenten werden am Donnerstagabend in einer TV-Debatte gegeneinander antreten.

Der Sieger der Präsidentschaftsvorwahl der Konservativen hat gute Chancen, 2017 neuer Staatschef zu werden. Umfragen sagen dann ein Duell zwischen dem konservativen Kandidaten und der Chefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, voraus. Juppé bezeichnete sich im Sender France 2 als besten Kandidaten, um Le Pen zu stoppen - nur er könne das Lager der Rechten und der Mitte vereinen.

Derweil stieß Fillons Erfolg im ersten Wahlgang in Russland auf ein sehr positives Echo: Während die Medien des Landes den Wirtschaftsliberalen als "prorussischen Kandidaten" und "Freund Moskaus" priesen, sprach der Kreml am Dienstag von "ziemlich guten Beziehungen" zwischen Präsident Wladimir Putin und Fillon.

Nach der Abwahl der konservativen Regierung in Frankreich 2012 war Fillon noch mehrmals nach Russland gereist. Unter anderem wurde er von Putin in dessen offizieller Residenz in der Nähe von Moskau empfangen.