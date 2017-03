Justizkreise: Vater des Angreifers von Orly auf freien Fuß gesetzt

Nach dem Angriff auf dem Pariser Flughafen Orly ist der Vater des Täters wieder auf freien Fuß gekommen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Justizkreisen. Ein Bruder und ein Cousin des Täters würden hingegen weiter befragt. Die Polizei hatte die drei Verwandten des Täters in Gewahrsam genommen, wie es in solchen Fällen üblich ist.

Der mehrfach vorbestrafte 39-jährige Franzose Ziyed Ben Belgacem hatte am Samstagmorgen eine Soldatenpatrouille auf dem Flughafen Orly angegriffen. Nach Angaben von Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins attackierte er von hinten eine Soldatin, packte sie am Hals und hielt ihr einen Schrotrevolver an die Schläfe. Außerdem bedrohte er die beiden anderen Soldaten der Patrouille, die zunächst nicht das Feuer eröffnen konnten, weil der Angreifer die Soldatin als menschliches Schutzschild benutzte.

Nach einem heftigen Kampf konnte der Angreifer das Sturmgewehr der Soldatin an sich reißen, bevor er schließlich von den beiden anderen Soldaten erschossen wurde. Die Ermittler vermuten ein terroristisches Motiv. Ben Belgacem hatte während der Attacke gerufen, er wolle durch "Allah" sterben. Seine Leiche sollte am Sonntag obduziert und dabei insbesondere geklärt werden, ob der Angreifer unter Drogeneinfluss stand.

Vor dem Angriff in Orly hatte Ben Belgacem bei einer Straßenkontrolle nördlich von Paris mit seinem Schrotrevolver auf Polizisten geschossen und einen Beamten leicht verletzt, außerdem die Gäste einer Bar bedroht und ein Auto geraubt.