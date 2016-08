Kabinett berät über "Kuckuckskinder" und Kameras in Gerichtssälen

Das Kabinett befasst sich am Mittwoch (ab 09.30 Uhr) unter anderem mit zwei Gesetzentwürfen von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Vorgesehen ist demnach eine gesetzliche Auskunftspflicht für Mütter möglicher "Kuckuckskinder". Auf Verlangen sollen die Frauen des gesetzlichen, sogenannten Scheinvaters diesem über den leiblichen Vater des Kindes Auskunft geben müssen.

Maas will zudem die strengen Vorgaben für die Fernsehübertragung aus deutschen Gerichtssälen lockern: Er will Kameras an einigen Gerichten grundsätzlich zulassen. Auf der Tagesordnung der Ministerrunde steht zudem eine Strategie gegen soziale Brennpunkte in Städten sowie ein Gesetz, das für eine bessere Versorgung von Kranken mit Hilfsmitteln wie Rollstühlen und Hörgeräten sorgen soll.