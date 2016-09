Kabinett berät über Flexirente und Beteiligung an neuer Nato-Mission

Das Bundeskabinett berät am Mittwoch (09.30 Uhr) über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur sogenannten Flexirente. Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand soll flexibler gestaltet werden. Für Arbeitnehmer soll es attraktiver werden, im Beruf zu bleiben. Arbeitgeber sollen Anreize zur Beschäftigung Älterer erhalten.

Zudem will das Kabinett ein Mandat für die Beteiligung der Bundeswehr an einer neuen Nato-Mission im Mittelmeer beschließen. Bis zu 650 deutsche Soldaten sind nach "Spiegel"-Informationen dafür vorgesehen. Die Nato hatte die Mission "Sea Guardian", die sich unter anderem gegen dschihadistische Organisationen wie den Islamischen Staat (IS) richtet, im Juli beschlossen.