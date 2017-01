Kabinett berät über Gesetz zu Lohngleichheit von Mann und Frau

Das Kabinett will am Mittwoch das geplante Gesetz von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern verabschieden. Im Anschluss erläutert die Ministerin den Entwurf vor Journalisten (11.00 Uhr). Der Entwurf sieht vor, dass Frauen in Firmen ab 200 Mitarbeitern Informationen darüber verlangen können, was Männer in gleichwertiger Position verdienen.

Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen zudem verpflichtet werden, geregelte betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung zur Lohngleichheit einzuführen. Schwesig wollte ihren Gesetzentwurf eigentlich schon im Dezember ins Kabinett einbringen; die Unionsfraktion leistete aber Widerstand.