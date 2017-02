Kabinett bringt Angleichung von Renten in Ost und West auf den Weg

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Angleichung der Renten in Ost und West auf den Weg gebracht. Der nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums gebilligte Gesetzentwurf sieht vor, die Anpassung 2018 beginnen zu lassen und in sieben Schritten zu vollziehen. Ein einheitlicher aktueller Rentenwert soll so ab dem 1. Juli 2024 gelten.

Andere Faktoren, wie etwa die Beitragsbemessungsgrenze, sollen bis Anfang 2025 angeglichen werden. Dann entfällt auch die Höherwertung der Ost-Gehälter, durch die bislang die Beitragszahler in den neuen Ländern besser gestellt werden. Streit hatte es in der Koalition zunächst über die Finanzierung der Angleichung gegeben. Nahles und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einigten sich schließlich darauf, dass der Bund einen Zuschuss dafür bezahlt.