Kanada sagt bei Gabriel-Besuch Klarstellungen bei Ceta zu

Kanada und Deutschland wollen die Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen Ceta mit Klarstellungen zu umstrittenen Punkten entkräften. Kanada sei zu solchen "Klärungen" bereit, um Skeptiker vom Nutzen von Ceta zu überzeugen, sagte Handelsministerin Chrystia Freeland am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in Montréal. Die kanadische Zusage könnte vor dem SPD-Parteikonvent am Montag die innerparteilichen Auseinandersetzungen über Ceta entschärfen.

Gabriel kündigte in Montréal eine verbindliche, gemeinsame Erklärung Kanadas und der EU-Kommission an, in der vor der im Oktober geplanten Unterzeichnung des Abkommens Klärungen formuliert werden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die nun getroffenen Absprachen Bedenken auch von Gewerkschaftsseite Rechnung tragen könnten.

"Die Dinge, die jetzt noch von den kanadischen und deutschen Gewerkschaften angemahnt werden, die werden wir auch noch lösen können", sagte der SPD-Chef. Freeland betonte allerdings, dass es nur um Klarstellungen von Details gehe und "nicht um eine Neuverhandlung des Ceta-Abkommens".

Für den Parteikonvent in Wolfsburg hat der SPD-Vorstand einen Leitantrag beschlossen, in dem sich die SPD grundsätzlich offen für Ceta zeigt, allerdings weitere Korrekturen und Klarstellungen zur Bedingung für eine Zustimmung macht - besonders zu Investorenschutz und Arbeitnehmerrechten. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte nach einem Gespräch mit Gabriel, das geplante Abkommen respektiere Arbeitnehmerrechte ebenso wie Umweltschutz und öffentliche Daseinsvorsorge.

SPD-Vize Ralf Stegner stellte mit Blick auf den Parteikonvent Ceta-Kritikern über den Leitantrag hinaus weitere Zugeständnisse in Aussicht. Vielleicht gebe "es ja auch noch Anträge auf dem Konvent mit Präzisierungsvorschlägen, über die es sich lohnt nachzudenken", sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstagsausgabe). Eine "Basta-Politik" werde es nicht geben.

Widerstand gegen Ceta kündigte erneut Juso-Chefin Johanna Uekermann an: "Kein Sozialdemokrat kann dafür die Hand heben", sagte sie der Berliner "tageszeitung".

Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer warf Gabriel ein falsches Spiel vor. "Erst mal unterschreiben und dann eventuell nachbessern. Das ist unredlich", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Ceta sei "ein gefährliches Abkommen", das "hart erkämpfte Standards bedroht und Konzernen mittels Schiedsgerichten Klageprivilegien schenkt", erklärte auch Grünen-Parteichefin Simone Peter.

Von "Gabriels großer Illusionsshow" sprach in Berlin Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst. Insbesondere der bei Ceta geplante Investorenschutz bleibe "hochproblematisch". Auch die Organisation Foodwatch warf dem SPD-Chef ein "unseriöses Vorgehen" vor, zumal der Inhalt der in Aussicht gestellten Klarstellungen völlig unklar sei.

Zahlreiche Organisationen haben für Samstag zu Großdemonstrationen in Berlin und sechs weiteren deutschen Städten gegen Ceta und das gleichfalls geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA aufgerufen. Die Kundgebung "CETA und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel" wird unter anderem von Verbraucher- und Umweltverbänden, Gewerkschaften und Kirchen, den Netzwerken Attac und Campact, Grünen und Linkspartei sowie vom Deutschen Kulturrat unterstützt.

Erwartet werden Hunderttausende Menschen. Auch SPD-Vorstandsmitglied Jan Stöß und weitere SPD-Politiker wollen sich beteiligen.