Kanadas Premier Trudeau zu Gast bei Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag (ab 12.00 Uhr) den kanadischen Regierungschef Justin Trudeau zu Gast im Kanzleramt. Bei dem Gespräch geht es unter anderem um die Handelsbeziehungen und die internationale Lage, die seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar durch Unsicherheit über den neuen US-Kurs in vielen Partnerländern geprägt ist. Merkel und Trudeau wollen gegen 13.15 Uhr gemeinsam vor die Presse treten.

Die Regierungen Deutschlands und Kanadas treten für den Freihandel ein; das Europaparlament hat erst diese Woche dem umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zugestimmt. Trump hingegen will offenbar kein entsprechendes Abkommen der USA mit der EU. Er setzt auf bilaterale Verträge unter dem Motto "America first". Auch seine äußerst restriktive Einwanderungspolitik steht im Gegensatz zu den Positionen Merkels und Trudeaus in diesem Bereich.