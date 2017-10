Kanadische Schriftstellerin Atwood erhält Friedenspreis des Buchhandels

Zum Abschluss der Buchmesse in Frankfurt am Main wird heute der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an die kanadische Schriftstellerin, Essayistin und Dichterin Margaret Atwood verliehen. Der Stiftungsrat des Preises begründete die Entscheidung für die 77-Jährige mit deren politischen Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen.

Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis wird seit 1950 vergeben, die Verleihung findet in der Frankfurter Paulskirche statt. Die am 18. November 1939 in Ottawa geborene Atwood gilt als wichtigste und erfolgreichste Autorin Kanadas. Ihr aus Romanen, Kurzgeschichten, Essays, Lyrik, Theaterstücken, Drehbüchern und Kinderbüchern bestehendes Werk erschien in mehr als 30 Sprachen.