Kanzleramtsminister Altmaier nennt Erdogan-Äußerungen "absolut inakzeptabel"

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat die vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland erhobenen Vergleiche zur Nazi-Zeit als "absolut inakzeptabel" kritisiert. "Das werden wir als Bundesregierung auch sehr klar und deutlich zum Ausdruck bringen", sagte Altmaier am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Deutschland sei in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Toleranz "nicht zu übertreffen".

"Wir haben überhaupt gar keinen Grund, uns von irgendjemand in dieser Hinsicht Vorwürfe und Ratschläge geben zu lassen", betonte der Kanzleramtsminister weiter.

Nach der Absage mehrerer Auftritte türkischer Politiker hatte Erdogan deutschen Behörden am Sonntag in einer Rede in Istanbul Nazi-Methoden vorgeworfen. Wörtlich sagte er: "Eure Methoden unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Methoden." Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt".

Empört darüber zeigte sich auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Erdogans Nazi-Vergleich sei "abstrus, infam und abwegig", sagte Maas am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Der Justizminister beklagte einen Verlust der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Die Äußerungen Erdogans zeigten, dass es in der Türkei "gar nicht mehr um rechtsstaatliche Grundsätze geht".