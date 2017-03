Kanzlerin Merkel bei Vierer-Treffen in Versailles

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Montag (18.00 Uhr; Pk 18.35 Uhr) an einem Vierer-Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni im Schloss von Versailles teil. Das Treffen nahe Paris dient unter anderem der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März. Es findet zudem kurz vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel statt.

Inhaltlich könnten sich die vier Staats- und Regierungschefs mit der Idee eines Europas verschiedener Geschwindigkeiten befassen. Gruppen von Mitgliedstaaten sollen dem Konzept zufolge in bestimmten Bereichen voranschreiten, wenn nicht alle bei der Vertiefung der EU mitziehen wollen. Deutschland und Frankreich haben diese Vorgehensweise nach dem Brexit-Votum bereits für den Verteidigungsbereich vorgeschlagen.